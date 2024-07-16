3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани

На перекрестке улиц Меховщиков и Ирек случилось ДТП с участием 3 машин. Как итог, одно авто поломалось, а водитель второго автомобиля ушиб руку, однако от помощи скорой отказался.

По предварительным данным, все произошло, когда водитель Škoda влетел в Kia. в результате, первое авто отбросило на Renault.

Все 3 машины оказались повреждены. Выяснилось, что автовладелица Renault, которая хотел отправиться в дальнюю поездку со своей семьей, была вынуждена выйти из авто через пассажирскую дверь, потому что водительскую заклинило. Она не пострадала.

Сейчас обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции РТ.

Ранее мы писали о том, что абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов. Бегунья рассказала, что ей нужно было добраться до близких, которые живут в Набережных Челнах.