Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани

Все 3 машины оказались повреждены

Татарстан 24

Подписаться в Telegram

На перекрестке улиц Меховщиков и Ирек случилось ДТП с участием 3 машин. Как итог, одно авто поломалось, а водитель второго автомобиля ушиб руку, однако от помощи скорой отказался.

По предварительным данным, все произошло, когда водитель Škoda влетел в Kia. в результате, первое авто отбросило на Renault.

Все 3 машины оказались повреждены. Выяснилось, что автовладелица Renault, которая хотел отправиться в дальнюю поездку со своей семьей, была вынуждена выйти из авто через пассажирскую дверь, потому что водительскую заклинило. Она не пострадала.

Сейчас обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции РТ.

Ранее мы писали о том, что абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов. Бегунья рассказала, что ей нужно было добраться до близких, которые живут в Набережных Челнах.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов

Интересное в Казани

3 часа назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

вызов дезинфекции тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

замена сальников распредвалов в Уфе

Новости Казани

день назад

Казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге

Новости Казани

2 часа назад

В Казани Равиль Зиганшин выполнил требования избитого крановщика

Новости Казани

22 часа назад

Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Новости Казани

6 часов назад

Имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Новости Татарстана

день назад

В РТ могут ограничить строительство частных домов
Новости Казани
10 минут назад

В Казани остается в больнице 1 пациент с ботулизмом

В Казани остается в больнице 1 пациент с ботулизмом

Новости Казани

20 минут назад

В Казани полиция ищет мужчину, который разбил стекло в трамвае №5

Интересное в Казани

22 часа назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей

Новости Казани

30 минут назад

3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Казани на феминистку завели дело о пропаганде ЛГБТ*
«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом
Лонгриды
3 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Татарстана

час назад

В РТ на 2025 год МРОТ планируют увеличить на 14,7%

Новости Татарстана

4 часа назад

В Чистополе женщина едва не убила своего мужа

Новости Татарстана

19 часов назад

Основателя частных детских садов «Егоза» приговорили к 3 годам и 6 месяцам
«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ
Интересное в Казани
4 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Новости Татарстана
3 дня назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах