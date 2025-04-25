Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани побит температурный рекорд апреля

24 апреля в Казани зафиксировали новый температ...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

24 апреля 2025 года в Казани установлен новый температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана. По данным городской метеостанции, максимальная температура воздуха достигла +24,5 °C, что превысило прежнее достижение почти на два градуса.

Для сравнения:

  • Казань-Аэропорт зафиксировал +24,1 °C,

  • Казань-Сокол — +24,4 °C.

Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1975 году и составлял +22,8 °C. Такой же показатель повторился в 2023 году на аэродромной метеостанции, но нынешнее значение превзошло старый максимум на 1,7 градуса.

Аномально тёплая погода наблюдается на фоне нестабильных атмосферных фронтов — в регионе фиксируются также грозы, кратковременные дожди и порывистый ветер. Специалисты не исключают, что в ближайшие дни температурные аномалии могут повториться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Не у нас

11 часов назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

как отравить тараканов в домашних

Не у нас

16 часов назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час

ремонт пластиковых окон rehau в Москве

Новости Татарстана

17 часов назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ

Не у нас

18 часов назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
Новости Казани
16 часов назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Новости Казани

49 минут назад

За сутки в Казани произошло 286 ДТП

Новости Казани

49 минут назад

В Казани побит температурный рекорд апреля

Новости Казани

час назад

Уроженец Казани стал новым природоохранным прокурором Удмуртии

Не у нас

час назад

Ученые из России создали аналог лекарства от 11 видов рака
Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался н...
Новости Татарстана
14 минут назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана

Не у нас

час назад

Самый быстрый день в истории: Земля ускорила вращение и побила рекорд

Новости Казани

2 часа назад

Минниханов пригласил Мустафу Варанка принять участие в KazanForum

Новости Татарстана

2 часа назад

Два колледжа Татарстана стали победителями проекта «Профессионалитет»
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить