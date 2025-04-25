В Казани побит температурный рекорд апреля

24 апреля 2025 года в Казани установлен новый температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана. По данным городской метеостанции, максимальная температура воздуха достигла +24,5 °C, что превысило прежнее достижение почти на два градуса.

Для сравнения:

Казань-Аэропорт зафиксировал +24,1 °C,

Казань-Сокол — +24,4 °C.

Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1975 году и составлял +22,8 °C. Такой же показатель повторился в 2023 году на аэродромной метеостанции, но нынешнее значение превзошло старый максимум на 1,7 градуса.

Аномально тёплая погода наблюдается на фоне нестабильных атмосферных фронтов — в регионе фиксируются также грозы, кратковременные дожди и порывистый ветер. Специалисты не исключают, что в ближайшие дни температурные аномалии могут повториться.