В Казани отстранили от работы воспитателей, которые забыли ребенка на площадке

В Казани были отстранены от работы воспитатели, которые оставили ребенка на детской площадке.

После инцидента всем сотрудникам провели дополнительные инструктажи, а деятельность филиала приостановили для расследования ситуации. При этом отец ребенка не стал подавать заявление в правоохранительные органы.

По информации администрации, малыш оказался оставлен на улице на 7-8 минут, так как спрятался за игровой конструкцией. Его нашла и вернула местная жительница.

Ранее мы писали о том, что 3 человека пострадали в аварии возле села Лесные Моркваши в Татарстане.

По предварительным данным, две легковые машины столкнулись лоб в лоб. В числе пострадавших оказались женщина и двое мужчин. Что с ними?