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3 человека пострадали в аварии возле села Лесные Моркваши в Татарстане

В числе пострадавших оказались женщина и двое м...

Катя Царева

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В результате ДТП, произошедшего недалеко от села Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе, пострадали трое человек.

По предварительным данным, две легковые машины столкнулись лоб в лоб. В числе пострадавших оказались женщина и двое мужчин. У женщины диагностированы три закрытых перелома (голени, плеча и колена), а также сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма; её доставили в седьмую больницу. Мужчины получили помощь от проезжавшей мимо скорой помощи. У одного из них зафиксирован инфаркт, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе. Видео.

С места происшествия комментарий предоставил капитан полиции Владислав Богатов, командир 2 роты 2 батальона полка ДПС Государственной автомобильной инспекции Управления МВД России по городу Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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