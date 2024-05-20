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В Казани назначили нового главу Ново-Савиновского и Авиастроительного районов

41-летний Ренат Шамсутдинов назначен главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани.

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41-летний Ренат Шамсутдинов назначен главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани. Он окончил Казанский государственный университет и институт международного права и экономики, имеет опыт работы в органах власти. Он был в мэрии более 13 лет, а в последние годы с 2019 года возглавлял управление жилищной политики.

Предыдущий глава районов, Фанис Нурмухаметов, который был на посту с 2021 года, стал директором «Казэнерго». Он сменил Рустама Габдулхакова, который в свою очередь возглавил казанское МУП «Водоканал».

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