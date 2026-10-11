Онколог предупредил о симптоме рака на лице

Рак поджелудочной железы относят к числу самых опасных онкологических заболеваний. На ранних стадиях он часто развивается почти без заметных симптомов, поэтому болезнь нередко выявляют поздно. При этом врачи называют признак, который может появиться одним из первых, сообщает American Cancer Society.

Онколог заявил, что тревожным сигналом может стать пожелтение кожи и белков глаз. Такой симптом связан с повышением уровня билирубина и может указывать на нарушения в работе поджелудочной железы или желчевыводящих путей.

Медики подчеркивают: желтуха сама по себе не означает, что у человека есть онкологическое заболевание. Однако игнорировать такое изменение нельзя, особенно если оно сопровождается другими настораживающими признаками.

К возможным симптомам рака поджелудочной железы специалисты также относят боль в животе и спине, резкое похудение без видимой причины, снижение аппетита и проблемы с пищеварением. Поводом для визита к врачу может стать и внезапное развитие диабета, особенно если раньше у человека не было повышенного уровня сахара в крови.

Врачи напоминают, что рак поджелудочной железы часто называют «тихим» заболеванием. На начальном этапе он может не давать ярких проявлений, а его симптомы иногда похожи на признаки менее опасных болезней желудочно-кишечного тракта. Из-за этого пациенты могут обратиться за медицинской помощью слишком поздно.

Специалисты American Cancer Society отмечают, что раннее выявление заболевания повышает шансы на успешное лечение. Они советуют внимательно относиться к необычным изменениям в организме и проходить обследование, если симптомы сохраняются.

Сведения о признаках рака поджелудочной железы также опубликованы на сайте MedlinePlus. Там подчеркивается, что при подозрительных симптомах важно своевременно обратиться к врачу.

Эксперты добавляют, что перечисленные проявления могут быть связаны не только с онкологией, но и с другими заболеваниями. Поэтому самостоятельно ставить диагноз не следует. Точную причину ухудшения самочувствия может определить только специалист после обследования.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.