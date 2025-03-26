В Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок

На улице Восстания произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок. Видео.

На место прибыли врачи, мальчика, находившегося в машине, вместе с водителем доставили в больницу. Об этом стало известно из телеграм-канала "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что 3 челнинцев надругались над 17-летней школьницей.