3 челнинцев надругались над 17-летней школьницей

В Набережных Челнах разыскивают двух мужчин, подозреваемых в преступлении против 17-летней школьницы. По информации источников KazanFirst, инцидент произошел в минувшие выходные в поселке ЗЯБ, где трое мужчин заманили девушку.

Один из подозреваемых уже задержан — это 34-летний безработный местный житель. Остальных двоих, по данным источников, продолжают искать. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали о том, что в Казани ищут 15-летнюю школьницу, сбежавшую из такси после ссоры с мамой.