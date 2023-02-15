В Казани на Кул Гали случилась массовая драка с пистолетом, ножами и арматурой

На улице Кул Гали в Казани произошла массовая драка с ножами, пистолетом и арматурой

В Казани на улице Кул Гали произошла массовая драка с применением оружия.

По данным Mash, четверо мужчин вышли из белой ВАЗ 2114 и стали выяснять отношения с оппонентом. Для уверенности парни вооружились и угрожали пистолетом.

Но их собеседник оказался не из пугливых. Он достал арматуру и начал защищаться. позднее появился еще один персонаж, который набросился на парня с пистолетом и ножом.

В итоге двое из четвёрки бежали, оставив своих соучастников получать заслуженные в этом случае побои.

Ранее ProKazan сообщал, что неизвестный мужчина в Казани попытался поджечь мировой суд в Приволжском районе.