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Неизвестный мужчина в Казани попытался поджечь мировой суд в Приволжском районе

Полиция в Казани ищет мужчину, который попытался поджечь мировой суд в Приволжском районе
Неизвестный мужчина в Казани попытался поджечь мировой суд в Приволжском районе

Фото: internethaber.com

Полиция в Казани ищет неизвестного, который попытался поджечь мировой суд Приволжского района. На окне судебного участка нашли явные следы поджога. полицейские осмотрели место происшествия.

Было предварительно установлено, что у здания, расположенного по улице Габишева, неизвестный умышленно пытался поджечь окно. Возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Ранее ProKazan сообщал, что в Казани произошел крупный пожар на складе резинотехнических изделий.

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