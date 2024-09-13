В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

В Казани иностранцы забросали автомобиль сотрудников полиции мусором на проезжей части. Видео выложили в телеграм-канале «Казань на максималках».

Судя по ролику, из Renault Kaptur высунулся мигрант и банку с напитком в машину Дорожно-постовой службы. Известно, что баночка была открыта. После этого неизвестный стал показывать правоохранителям непристойные жесты.

Авто с хулиганами хотело уехать, вот только ему преградили дорогу другие автомобили. После этого, специалисты вытащили из Renault нарушителя.

Чем все закончилось пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана 12 сентября 2024 года, водитель мопеда попал под колеса автомобиля BMW и погиб. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции по РТ.

Известно, что погибший был без специального шлема, а малый транспорт был снят с учета еще в минувшем году.