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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

Авто с хулиганами хотело уехать, вот только ему...

Казань на максималках

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В Казани иностранцы забросали автомобиль сотрудников полиции мусором на проезжей части. Видео выложили в телеграм-канале «Казань на максималках».

Судя по ролику, из Renault Kaptur высунулся мигрант и банку с напитком в машину Дорожно-постовой службы. Известно, что баночка была открыта. После этого неизвестный стал показывать правоохранителям непристойные жесты.

Авто с хулиганами хотело уехать, вот только ему преградили дорогу другие автомобили. После этого, специалисты вытащили из Renault нарушителя.

Чем все закончилось пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана 12 сентября 2024 года, водитель мопеда попал под колеса автомобиля BMW и погиб. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции по РТ.

Известно, что погибший был без специального шлема, а малый транспорт был снят с учета еще в минувшем году.

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