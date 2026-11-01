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Роботизированная кисть из Швейцарии научилась ходить на пальцах

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В Швейцарии инженеры создали необычную роботизированную кисть, способную самостоятельно перемещаться, опираясь на пальцы. Устройство также умеет вставать после падения и выполнять команды на компьютерной клавиатуре. Разработку представили исследователи Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) в видео к Хэллоуину, сообщает Life.ru.

Внешне робот напоминает руку Вещи из «Семейки Аддамс». Однако его движения обеспечивают электроприводы и искусственный интеллект. Кисть может передвигаться, используя пальцы в качестве опор, причем ей не нужны ни предплечье, ни колесная платформа.

Устройство испытали на 14 различных покрытиях — от травы и гравия до асфальта и деревянного пола. В 21 из 25 попыток оно смогло самостоятельно подняться после падения. Еще один тест касался работы с клавиатурой: робот выполнил 29 из 32 поставленных задач.

Обучение проводилось методом машинного обучения с подкреплением. Сначала алгоритм отрабатывал движения в виртуальной среде, где учился сохранять устойчивость и определять порядок перемещения пальцев. Инженерам пришлось учитывать их неодинаковую длину и особое положение большого пальца.

Авторами разработки стали Амирхоссейн Каземипур, Хэхуэй Чжэн и Роберт Кацшманн. Робот весит примерно 818 граммов, имеет собственный аккумулятор и вычислительную систему, благодаря чему не зависит от внешнего источника питания.

Сейчас кисть существует только в виде экспериментального образца. В перспективе подобные устройства могут оказаться полезными при работе в тесных пространствах, куда не способны проникнуть традиционные роботы с манипуляторами. Среди потенциальных направлений применения исследователи рассматривают техническое обслуживание и спасательные операции, но практическую эффективность этих решений еще предстоит оценить, сообщает "Самара Онлайн 24".

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