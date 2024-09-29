У казанского автобуса оторвалась крыша во время движения

В Казани произошел неожиданный инцидент с пассажирским автобусом №54. Во время движения у транспортного средства оторвалась крыша, что вызвало беспокойство как у пассажиров, так и у проходящих мимо граждан. Как сообщается в пресс-центре МУП «ПАТП №2», причиной аварии стал сильный порыв ветра, который сорвал крышку газовых баллонов, находящихся на крыше автобуса.

Со слов представителей Казанских ведомостей, опасная деталь была занесена экипажем в салон автобуса, однако, к счастью, никто не пострадал. В целях безопасности пассажиров и для предотвращения дальнейших инцидентов, автобус был немедленно направлен в гараж для ремонта и технической проверки.

Комитет по транспортным вопросам продолжает расследование данного случая, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оценить возможные меры по улучшению безопасности общественного транспорта в столице Татарстана. Ожидается, что инцидент станет предметом серьёзного анализа, чтобы избежать подобного в будущем.