У Детской поликлиники №4 и МКДЦ проблемы с запуском тепла из-за подрядчика
Екатерина Елисеева
Победитель торгов не провел работы по подготовке систем отопления в медицинских учреждениях Казани в указанный по закупкам срок
С проблемами в сфере теплоснабжения столкнулись Детская поликлиника номер 4 и Межрегиональный клинико-диагностический центр.
В первом учреждении нужна была опрессовка и гидропневматическая промывка отопительной системы.
Закупку на такие же услуги проводило и второе медучреждение.
Победитель закупок - ИП из Удмуртии. Вот только ни на одном из объектов никакие работы никто не провел. Как итог, заказчики расторгли договоры и направили в УФАС Татарстана обращения о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее мы писали о том, что председателю Следственного комитета Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань