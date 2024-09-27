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У Детской поликлиники №4 и МКДЦ проблемы с запуском тепла из-за подрядчика

В первом учреждении нужна была опрессовка и гид...

Екатерина Елисеева

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Победитель торгов не провел работы по подготовке систем отопления в медицинских учреждениях Казани в указанный по закупкам срок

С проблемами в сфере теплоснабжения столкнулись Детская поликлиника номер 4 и Межрегиональный клинико-диагностический центр.

В первом учреждении нужна была опрессовка и гидропневматическая промывка отопительной системы.
Закупку на такие же услуги проводило и второе медучреждение.

Победитель закупок - ИП из Удмуртии. Вот только ни на одном из объектов никакие работы никто не провел. Как итог, заказчики расторгли договоры и направили в УФАС Татарстана обращения о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее мы писали о том, что председателю Следственного комитета Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска.

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