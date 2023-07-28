Трамвай столкнулся с автомобилем: в Казани остановлено движение электротранспорта из-за аварии

В Казани из-за ДТП 28 июля приостановили движение трамваев №8

В Казани сегодня утром было приостановлено движение трамваев №8. Связана такая мера была с произошедшим дорожно-транспортным происшествием.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», трамвайный вагон столкнулся с автомобилем на пересечении улиц Химиков и Беломорской.

Информация о приостановке движения транспорта появилась час назад. в 9:30 утра. Известно, что на место происшествия выехали специальные службы. Ориентировочное время простоя, которое указывалось - 30 минут. Однако, на данный момент никакой дополнительной информации о восстановлении движение опубликовано не было.