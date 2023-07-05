Тогда успел покинуть страну: в Казани задержали начальника тыла МВД по Татарстану

В Казани в июле 2023 года задержан начальник тыла МВД по РТ

Следственным комитетом был задержан начальник тыла МВД России по Татарстану Рамиль Шакиров, сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на собственный источник в силовых структурах. В пресс-службе МВД по РТ на данный момент комментариев по ситуации не давали. Его процессуальный статус неизвестен.

Отмечается, что Шакиров оказался в поле зрения силовиков еще в 2022 года, когда СКР было возбуждено уголовное дело в отношении главы центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Но Шакиров до задержания покинул страну. По официальной версии - уехал к дочери. В результате к Шакирову не нашлось претензий.

По данным портала, на данный момент решается вопрос о передаче расследования уголовного дела в Москву. Следком комментариев не давал.