"Станет визитной карточкой республики": в Казани может появиться отель из самолета

Отель из самолета может появиться в Казани на берегу Волги

В Татарстане хотят создать отель, который расположится на берегу Волги, и будет выполнен из корпуса самолета. Такими планами поделился совладелец глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин с главой РТ Рустамом Миннихановым, сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ». Он отметил, что такой отель - его мечта, но, как оказалось, купить корпус самолета - не такая простая задача.

Со слов предпринимателя, в аэропорту Казани есть некоторое количество подходящих корпусов, которые сейчас просто стоят и ржавеют. Он обратился к раису Татарстана с просьбой о помощи в поиске подходящего корпуса, чтобы новые отель смог стать еще одной визитной карточкой республики.

Рустам Минниханов назвал идею хорошей и отметил, что в аэропорту «много хлама». Он предложил навести справки и узнать, можно ли что-то сделать.