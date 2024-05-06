С казанского стрелка взыщут 1,4 млн рублей за ущерб гимназии

Советский районный суд города Казани принял решение о взыскании с Ильназа Галявиева суммы в 1,4 млн рублей за инцидент, произошедший в 2021 году в гимназии №175. Прокуратура Татарстана подала иск с целью возмещения ущерба, нанесенного учебному заведению в результате нападения.

Суд признал, что Галявиев открыл около 30 выстрелов из ружья и использовал взрывное устройство, что привело к повреждению здания гимназии. Средства будут направлены на восстановление учебного заведения. Инцидент произошел 11 мая, в результате которого погибли 9 человек, включая 7 школьников, а более 20 человек получили ранения. Галявиев был признан виновным в нескольких преступлениях и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима "Черный дельфин".