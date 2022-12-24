Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани

Наталия Фишман и ее супруг - режиссер Тимур Бекмамбетов - продали свой особняк на Волге, сообщает "Бизнес Онлайн".

Большой дом площадью в 190 квадратных метров, ранее принадлежавший экс-помощнику Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой и ее мужу Тимуру Бекмамбетову, теперь принадлежит родителям IT-предпринимателя Дмитрия Еремеева.

На продажу особняк выставили в ноябре этого года.

Наталия Фишман покинула РФ в феврале 2022 года, сейчас она живет в Израиле.

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