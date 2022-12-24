Новости Казани
· Служба новостей

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани

Фото: АиФ

Наталия Фишман и ее супруг - режиссер Тимур Бекмамбетов - продали свой особняк на Волге, сообщает "Бизнес Онлайн".

Большой дом площадью в 190 квадратных метров, ранее принадлежавший экс-помощнику Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой и ее мужу Тимуру Бекмамбетову, теперь принадлежит родителям IT-предпринимателя Дмитрия Еремеева.

На продажу особняк выставили в ноябре этого года.

Наталия Фишман покинула РФ в феврале 2022 года, сейчас она живет в Израиле.

Ранее мы сообщали, что покинувшая РФ Алла Пугачева может вернуться обратно из-за проблем с израильской полицией.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

Редакция помогает

день назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

https://egeturbo.ru/hist

Новости Казани

4 часа назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Интересное

3 дня назад

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

Профи - изучение английского языка в новосибирске

Новости Казани

день назад

В 37 районах Татарстана с 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда

Новости Казани

22 часа назад

Казань попала в пятерку самых мастурбирующих российских городов

Новости России

день назад

Раненого экс-главу "Роскосмоса" Рогозина с минным осколком в позвоночнике везут в Москву оперировать

Новости России

17 часов назад

Российский президент Владимир Путин анонсировал большую войну с олигархами

Новости мира

3 часа назад

Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации
Новости Казани
день назад

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

Новости России

50 минут назад

Режиссер-постановщик, актер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб в боях под Бахмутом

Новости Казани

час назад

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани

Новости Казани

час назад

Мужчина погиб в лобовом столкновении двух внедорожников в Татарстане

Новости мира

3 часа назад

Washington Post: Зеленский убеждал конгрессменов США в том, что Украина способна победить Россию
В Татарстане из-за плохой погоды приостановлена работа двух ледовых переправ

Новости России

3 часа назад

В нелегальном доме престарелых произошел пожар: погибли 20 человек

Новости России

13 часов назад

"Пытались перевоспитать, вернуть в украинскую семью": освобожденный из плена боец ЛНР рассказал про исправительный лагерь ВСУ в Днепре

Новости Казани

18 часов назад

В Казани часть Вознесенского тракта будет открыта для движения уже в 2023 году
Входит в комнату и все взгляды на нее: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта