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· Полина Модестова

Пройдет ралли-марафон: в Казани будут перекрывать дороги на протяжении недели

В Казани с 4 июля ограничат движение из-за ралли-марафона «Шелковый путь»
Пройдет ралли-марафон: в Казани будут перекрывать дороги на протяжении недели

pixabay

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В Казани будут проходить международные соревнования "Шелковый путь" по автомобильному спорту, в связи с чем в городе будет ограничено движение автомобилей на некоторых участках. Сообщается, что с 4 по 10 июля будут частично перекрывать улицы.

  • С 10 утра 4 июля до 23:00 10 июля будет перекрыт спуск автомобильной дороги вдоль Кремля до площади Тысячелетия;
  • С 10 утра 4 иля до 10 утра 7 июля перекроют внутреннюю дорогу стадиона "Ак Барс Арена" - от выезда со стадиона на Чистопольской у парковки Р8 до остановки "Футбольный стадион "Казань Арена".
  • С 12 часов ночи 5 июля до 23 часов 7 июля перекроют дорогу вдоль Креся;
  • С 23 часов 5 июля до 8 утра 8 июля - на проезде от цирка до Центрального стадиона.

С 23 часов 5 июля до 23 часов 6 июля перекроют проезжую часть сразу в нескольких местах:

  • По улице Ташаяк - от Лево-Булачной до Московской;
  • По Лево-Булачной - от Ташаяк до Чернышевского;
  • По Право-Булачной - от Чернышевского до Ташаяк;
  • По Профсоюзной - от Чернышевского до Право-Булачной;
  • По площади Тысячелетия;
  • Съезд с Кремлевской набережной на площади Тысячелетия.

С 8 утра 5 июля до 20 часов 6 июля перекроют съезд из внутренней дороги вокруг стадиона "Ак Барс Арена" на Чистопольской в направлении Ф. Амирхана.

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