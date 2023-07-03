Пройдет ралли-марафон: в Казани будут перекрывать дороги на протяжении недели

В Казани с 4 июля ограничат движение из-за ралли-марафона «Шелковый путь»

В Казани будут проходить международные соревнования "Шелковый путь" по автомобильному спорту, в связи с чем в городе будет ограничено движение автомобилей на некоторых участках. Сообщается, что с 4 по 10 июля будут частично перекрывать улицы.

С 10 утра 4 июля до 23:00 10 июля будет перекрыт спуск автомобильной дороги вдоль Кремля до площади Тысячелетия;

С 10 утра 4 иля до 10 утра 7 июля перекроют внутреннюю дорогу стадиона "Ак Барс Арена" - от выезда со стадиона на Чистопольской у парковки Р8 до остановки "Футбольный стадион "Казань Арена".

С 12 часов ночи 5 июля до 23 часов 7 июля перекроют дорогу вдоль Креся;

С 23 часов 5 июля до 8 утра 8 июля - на проезде от цирка до Центрального стадиона.

С 23 часов 5 июля до 23 часов 6 июля перекроют проезжую часть сразу в нескольких местах:

По улице Ташаяк - от Лево-Булачной до Московской;

По Лево-Булачной - от Ташаяк до Чернышевского;

По Право-Булачной - от Чернышевского до Ташаяк;

По Профсоюзной - от Чернышевского до Право-Булачной;

По площади Тысячелетия;

Съезд с Кремлевской набережной на площади Тысячелетия.

С 8 утра 5 июля до 20 часов 6 июля перекроют съезд из внутренней дороги вокруг стадиона "Ак Барс Арена" на Чистопольской в направлении Ф. Амирхана.