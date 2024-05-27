Проект гостиницы депутата Госсовета РТ в Казани прошел экспертизу

Гостиничный комплекс на улице Петербургская в столице РТ получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре.



Заказчиком проекта выступила компания депутата Госсовета Татарстана Эмиля Хуснутдинова, а застройщиком станет фирма Дианы Мифтаховой, дочери депутата Госдумы.



Подробности проекта, включая сроки реализации и объем инвестиций, пока не разглашаются. Известно, что Казань испытывает нехватку гостиничных мест, особенно в свете растущего турпотока. Власти города приветствуют строительство новых отелей и привлекают к этому компании, в том числе из других регионов.