Продлены до конца года: авиарейсы из Карелии в Казань сохранятся еще несколько месяцев

Авиарейсы из Карелии в Казань продлили до конца 2023 года

В Минтрансе Карелии сообщили, что до конца года были продлены авиарейсы в Казань. Уже сейчас открыта продажа билетов на октябрь. Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта «Петрозаводск» один раз в неделю по воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ-200.

В Минтрансе Карелии отметили, что жители региона могут познакомиться с мегаполисом на Волге. одним из самых больших городов России со старинными достопримечательностями, мечетями, православными храмами, музеями, небоскребами, красивыми набережными и парками.