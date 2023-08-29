Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери

В часовне Казанской иконы Божией Матери 29 августа произошел пожар

Сегодня, примерно в час дня, поступило сообщение о возгорании внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского, расположенной на улице К. Цеткин, 3 в Казани.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Казанского гарнизона, реагировавшие по первому рангу пожара.

Открытое горение было локализовано и ликвидировано в 13:06 по местному времени, спустя девять минут после получения информация о происшествии.

Сообщается, что происходило горение деревянного тамбура на площади в пять квадратных метров. В результате попытки тушения пострадала женщина - работница часовни. Она получила термические ожоги кистей рук. Ей оказались помощь прибывшие на место происшествия медики. Специалисты работают над установлением причины пожара.