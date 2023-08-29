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· Полина Модестова

Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери

В часовне Казанской иконы Божией Матери 29 августа произошел пожар
Пострадала в попытке потушить: в Казани произошел пожар в часовне Казанской иконы Божией Матери

МЧС по РТ

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Сегодня, примерно в час дня, поступило сообщение о возгорании внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского, расположенной на улице К. Цеткин, 3 в Казани.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Казанского гарнизона, реагировавшие по первому рангу пожара.

Открытое горение было локализовано и ликвидировано в 13:06 по местному времени, спустя девять минут после получения информация о происшествии.

Сообщается, что происходило горение деревянного тамбура на площади в пять квадратных метров. В результате попытки тушения пострадала женщина - работница часовни. Она получила термические ожоги кистей рук. Ей оказались помощь прибывшие на место происшествия медики. Специалисты работают над установлением причины пожара.

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