Покажут сразу два: в Казани на набережной пройдет бесплатный киновечер на тему экологии

На набережной озера Кабан в Казани покажут фильмы на тему экологии

На набережной озера Кабан завтра, 9 августа, пройдет показ двух фильмов из экологического сборника каталога межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә».

Один из них - фильм режиссера Асии Васкеза под названием «Леспублика». Он отвечает на вопросы о том, возможна ли гармония между человеком и природой. Продолжительность кинокартины - 45 минут. Второй фильм - «Тигирек» Эдуарда Мартынова. Он рассказывает о жизни людей в глухой деревни Алтайского края, в которой проживают всего 36 человек.

Показ фильмов начнется в 20:00 на набережной озера Кабан. Вход на мероприятие свободный. Ориентиром является театр Камала со стороны улицы Марджани.