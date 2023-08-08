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Покажут сразу два: в Казани на набережной пройдет бесплатный киновечер на тему экологии

На набережной озера Кабан в Казани покажут фильмы на тему экологии
Покажут сразу два: в Казани на набережной пройдет бесплатный киновечер на тему экологии

Надежда Острокол

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На набережной озера Кабан завтра, 9 августа, пройдет показ двух фильмов из экологического сборника каталога межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә».

Один из них - фильм режиссера Асии Васкеза под названием «Леспублика». Он отвечает на вопросы о том, возможна ли гармония между человеком и природой. Продолжительность кинокартины - 45 минут. Второй фильм - «Тигирек» Эдуарда Мартынова. Он рассказывает о жизни людей в глухой деревни Алтайского края, в которой проживают всего 36 человек.

Показ фильмов начнется в 20:00 на набережной озера Кабан. Вход на мероприятие свободный. Ориентиром является театр Камала со стороны улицы Марджани.

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