Перевезли больше 175 тысяч человек: Казань стала вторым по популярности речным направлением из столицы

Казань стала вторым по популярности речным направлением из Москвы

Казань оказалась на втором месте по популярности среди речных направлений от Северного вокзала Москвы этим летом, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем - Мышкин. В список также попали Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород.

Всего за лето два московских речных вокзала перевезли больше 175 тысяч человек.