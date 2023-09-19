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Перевезли больше 175 тысяч человек: Казань стала вторым по популярности речным направлением из столицы

Казань стала вторым по популярности речным направлением из Москвы
Перевезли больше 175 тысяч человек: Казань стала вторым по популярности речным направлением из столицы

Надежда Острокол

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Казань оказалась на втором месте по популярности среди речных направлений от Северного вокзала Москвы этим летом, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем - Мышкин. В список также попали Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород.

Всего за лето два московских речных вокзала перевезли больше 175 тысяч человек.

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