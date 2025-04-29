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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани отдых на майские праздники оказался дороже, чем в Москве

На майские праздники Казань обогнала Москву по ...

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Средняя стоимость ночи в казанских отелях на майские праздники подскочила почти до 8 тысяч рублей. Казань неожиданно обошла Москву по ценам на проживание.

По данным сервисов бронирования, цены на некоторые гостиницы в Казани в праздничные дни оказываются выше, чем на аналогичные предложения в Москве. При этом многие номера раскупаются задолго до начала майских выходных. Таблица с ценами в телеграм-канале most|Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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