В Казани отдых на майские праздники оказался дороже, чем в Москве

Средняя стоимость ночи в казанских отелях на майские праздники подскочила почти до 8 тысяч рублей. Казань неожиданно обошла Москву по ценам на проживание.

По данным сервисов бронирования, цены на некоторые гостиницы в Казани в праздничные дни оказываются выше, чем на аналогичные предложения в Москве. При этом многие номера раскупаются задолго до начала майских выходных. Таблица с ценами в телеграм-канале most|Казань.