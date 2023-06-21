Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Осужденные сотрудницы банка в Челнах должны работодателю еще 25 миллионов

В Набережных Челнах осудили двух сотрудниц банка, который обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

В суде было установлено, что 42-летний старший менеджер банка вступила в сговор с 55-летней заведующей кассой. Она забрала из банковской ячейки около 15 миллионов рублей, которые принадлежали бизнесмену. Спустя несколько месяцев клиент хотела забрать свои деньги, но обнаружил на их месте купюры из банка приколов. Соучастники также похитили из хранилища банка еще 25 миллионов рублей.

Вторую участницу также признали виновной в том, что она, под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники, похитила у четырех человек еще более 17 миллионов рублей.

Подсудимые частично признали свою вину. Судом заведующей кассой было назначено наказание в видео трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а менеджеру банка - четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.