"Она спала с ним рядом на передовой": бойцы батальона "Алга" привезли троим детям погибшего сослуживца его фронтового пса

Бойцы нацбатальона "Алга" привезли семье погибшего сослуживца его фронтовую собаку

В Татарстан вернулись бойцы батальона "Алга", которые отвозили сослуживцам гуманитарную помощь. На обратном пути мужчины взяли с собой кое-какие личные вещи погибших друзей. Среди них оказалась и маленькая собачка.

Собаку хозяева бросили в Херсонской области. Там ее и пожалел боец с позывным "Калым". Псину назвали Муськой.

Вместе с "Алга" собака прошла почти все фронтовые направления спецоперации, пишет "БО". Хозяин "Калым" погиб, а Муська снова осталась одна.

"Это была его любимая собачка. О ней заботились все. Калым мечтал привезти ее домой, в Арск. Он так и говорил: "Поеду в отпуск — обязательно ее привезу", — рассказывают сослуживцы.

У Калыма остались трое дочерей. В зону СВО он записался добровольцем.

"Она была как брелок, талисман части. Причем она не гавкала на тех, кто одет по форме, а на того, кто был в гражданском, —лаяла. Наверное, адаптировалась так под военных. Она и спала с ним рядом на передовой", — вспоминают о дружбе Калыма с Муськой бойцы.

Собаку с фронта забрал снайпер батальона с позывным "Хан". Он и передал ее супруге погибшего.