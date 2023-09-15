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Обеспечит безопасность пассажиров: в Казани заменили больше тысячи шпал на трамвайных путях

Более 1,3 тысячи шпал заменили на трамвайных путях в Казани с начала 2023 года
Обеспечит безопасность пассажиров: в Казани заменили больше тысячи шпал на трамвайных путях

Яна Лаушкина

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Сотрудникам «Метроэлектротранса» были заменены 1 362 шпалы на трамвайных путях в Казани с начала 2023 года. Помимо того, специалисты выправили 55 км пути за последние две недели.

Ремонтные работы затронули также и трамвайное депо имени Кабушкина, где пути эксплуатируются с 1986 года, из-за чего достаточно изношены Сотрудники предприятия заменили два стрелочных перевода, негодные шпалы и три рельсошпальные решетки. Помимо того, были выполнены подъемка и рихтовка пути, а также подбивка балласта под шпалами.

Специалисты работают в круглосуточном режиме. Проведение таких работ позволит обеспечить безопасную перевозку пассажиров, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

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