Никаких поблажек: в Татарстане с мобилизованных мужчин будут продолжать взыскивать алименты на детей

В Татарстане судебные приставы и далее намерены взыскивать долги по алиментам с мужчин, которых мобилизовали и отправили в зону СВО. Как пишет 116.RU, взыскания в пользу детей не приостанавливают.

Согласно федеральному законодательству, исполнительные производства о взыскании алиментов приостановлению не подлежат. То есть судебными приставами проводятся все мероприятия по взысканию алиментов, даже несмотря на то, что мужчина находится в зоне боевых действий.