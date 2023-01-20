Никаких поблажек: в Татарстане с мобилизованных мужчин будут продолжать взыскивать алименты на детей
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В Татарстане судебные приставы и далее намерены взыскивать долги по алиментам с мужчин, которых мобилизовали и отправили в зону СВО. Как пишет 116.RU, взыскания в пользу детей не приостанавливают.
Согласно федеральному законодательству, исполнительные производства о взыскании алиментов приостановлению не подлежат. То есть судебными приставами проводятся все мероприятия по взысканию алиментов, даже несмотря на то, что мужчина находится в зоне боевых действий.
"Также взыскатель вправе прийти в отделение судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство, написать заявление, забрать исполнительный документ и предъявить в Единый расчетный центр Министерства обороны либо в военную часть, куда прикреплен военнослужащий. В таком случае удержания по алиментам будут производиться из довольствия, начисляемых Министерством обороны", — добавили в республиканском управлении судебных приставов.