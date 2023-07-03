Необходимо накатать маршруты: в Челнах рабочее движение по Московскому проспекту откроют раньше срока

В Челнах рабочее движение на Московском проспекте откроют в августе 2023 года раньше срока

На деловом понедельник глава Набережных Челнов Наиль Магдеев дал поручение открыть раньше срока на десять дней рабочее движение по Московскому проспекту.

Изначально срок открытия дороги был запланирован на 1 сентября. Глав города решил перенести его, объясняя это тем, что к началу учебного года необходимо успеть накатать автобусные маршруты по новому участку проспекта.

В Набережных Челнах в этом году реализуется крупный проект - строительство продолжения Московского проспекта. Дорога будет соединять старую и новую части города, а также позволит разгрузить проспект Мира и первую автодорогу.