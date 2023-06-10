Госсовет Татарстана предложил отправлять проходить альтернативную службу на предприятиях ОПК

Госсовет РТ предлагает изменить Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", а также скорректировать ФЗ "Об альтернативной службе". Предлагается добавить оборонные предприятия (ОПК) в перечень мест, где можно и нужно проходить альтернативную службу.

Проект инициативы направили в Госдуму, комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект к рассмотрению.

Татарстанские парламентарии предлагают отправлять "альтернативщиков" на ОПК по специальности после окончания образования на полный день.

Принятие законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.