Не было выделено финансирование: парк «Манзара» не начнут строить в Казани в этом году

Парк «Манзара» не начнут строить в 2023 году в Казани

В Казани в этом году не будут начаты работы по парку «Манзара», так как на 2023 не было предусмотрено финансирование на его строительство, сообщает «Стратегия развития Казанки». Стало известно, что на данном этапе в эскизные проект парка вносят корректировки, которые связаны с территорией бывшего парка «Кырлай», сообщает realnoevremya.ru.

Глава дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова в июне рассказывала о планах на создание общественного пространства на месте бывшего парка аттракционов. Напомним, что его разобрали в апреле в апреле прошлого года.