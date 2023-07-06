Новости Казани
· Полина Модестова

На встрече будет носитель языка: в Казани организуют серию языковых мастер-классов

Серию языковых мастер-классов организуют в парке Казани «Черное озеро»
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В Казанском парке "Черное озеро" в этом месяце проведут серию языковых мастер-классов. Местные жители смогут познакомиться с новыми языками, а также с культурой и традициями других стран.

Первый мастер-класс проходил сегодня и был посвящен корейскому языку. На занятия по английскому казанцев приглашают 20 июля, а 27 июля - учить испанский, где будет не только русскоговорящий преподаватель, но и носитель языка.

Уроки проведут в амфитеатре "Черного озеро", начало в 18:30. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

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