Новости Казани
· Служба новостей

"Мощный антициклон с Казахстана": синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в предстоящие выходные

"Мощный антициклон с Казахстана": синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в предстоящие выходные

Фото: zefirka.net

Татарстан находится в зоне влияния мощного антициклона, центр которого расположился над Казахстаном. А потому погода в ближайшие дни будет сухой и умеренно-морозной.

В субботу и воскресенье, 21—22 января, ночные температуры воздуха составят от -9 до -15°С. При прояснениях они могут опуститься до -19 градусов. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.

Примерно таким же будет и начало новой трудовой недели: 23—24 января в республике сохранится умеренно морозная погода без осадков. Ночью ожидается от -14 до -19 градусов, днем — от -6 до -11°С.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Кого ему потом защищать? Страну, которая его сажает непонятно за что?": в Татарстане мать мобилизованного доказывает, что он - не дезертир

Новости Казани

день назад

"Нырял с ангиной, а через несколько дней, как огурец": как и где жители Казани смогут искупаться на Крещение

Новости Казани

день назад

"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)

Новости Казани

день назад

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Полезное

3 дня назад

Вы лишитесь квартиры, если не сделали ЭТО! Как сохранить жилье?

Профи - подготовка к впр 4 класс окружающий мир

Новости России

день назад

Родина зовет опять: неслуживших россиян старше 30 лет планируют отправлять на военные сборы - куда и зачем?

Новости России

день назад

"С мертвыми не воюем": бойцы ЧВК "Вагнер" собирают трупы боевиков ВСУ, чтобы украинцы могли их забрать, если совесть проснется

Новости Казани

день назад

Бойцы из зоны СВО с татарстанским флагом в руках записали обращение к жителям Татарстана
Новости Казани
5 часов назад

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

Новости России

21 минуту назад

"Параллельные миры Зеленского": Песков посоветовал Зеленскому осознать уже наконец, что Путин реально существует

Новости России

2 часа назад

Сергея Лаврова опять пытаются заставить извиняться за "евреев" и Гитлера

Новости Казани

2 часа назад

Из Казани полетят прямые рейсы до Абу-Даби

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на целый год ввели ограничение движения и парковки на улице Карла Фукса
В Татарстане решено выплатить по 100 тысяч рублей людям, вынужденно покинувшим Херсон

Новости Казани

3 часа назад

Прокуратура Казани потребовала взыскать с заведующего кафедрой КФУ 220 тысяч рублей взяток в пользу государства

Новости России

5 часов назад

Киллер приехал к магазину на авто с "липовыми" номерами и застрелил вышедшего из торговой точки 32-летнего мужчину

Новости Казани

5 часов назад

"Твари бездушные": в Татарстане две собаки выгуливают друг друга, пристегнутые одним поводком, хозяина нет
Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней