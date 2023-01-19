"Мощный антициклон с Казахстана": синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в предстоящие выходные

Татарстан находится в зоне влияния мощного антициклона, центр которого расположился над Казахстаном. А потому погода в ближайшие дни будет сухой и умеренно-морозной.

В субботу и воскресенье, 21—22 января, ночные температуры воздуха составят от -9 до -15°С. При прояснениях они могут опуститься до -19 градусов. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.

Примерно таким же будет и начало новой трудовой недели: 23—24 января в республике сохранится умеренно морозная погода без осадков. Ночью ожидается от -14 до -19 градусов, днем — от -6 до -11°С.