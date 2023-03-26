«Купила и боялась отравиться»: Как в Казани отреагировали на появление в меню «Вкусно и точка» аналога легендарного «Биг Мака»

В Казанских ресторанах «Вкусно и точка» появился аналог «Биг Мака», как отреагировали потребители

В Российских ресторанах «Вкусно и точка» появился аналог всеми любимого «Биг Мака». Вот только теперь он называется «Биг Хит». Почему «Биг мак» был так популярен?

«Биг Мак» был создан в 1967 году американским предпринимателем Джимом Деллигатти, который в то время управлял несколькими ресторанами McDonald's в Питтсбурге. И задумывался в качестве основного конкурента гамбургеру Big Boy от одноименной сети ресторанов, с которой начинала соперничать молодая франшиза.

Руководство поставило Деллигатти одно условие: новый бургер можно было приготовить только из тех ингредиентов, которые были представлены в меню McDonald's. Однако предприниматель нарушил правило, отказавшись от ресторанной выпечки в пользу булочек с кунжутом, испеченных в местной пекарне.

Одной из главных особенностей новинки стала третья, средняя, булочка, которая выполняла несколько важных функций. Во-первых, она стабилизировала общую конструкцию бургера. Во-вторых, впитывала в себя и не давала вытекать мясному соку из двух говяжьих котлет.

Новый бургер стал пользоваться огромным успехом у посетителей ресторанов в Пенсильвании, поэтому в 1968-м, через год после изобретения, «Бик Маки» появились в меню McDonald's на территории всех штатов.

Однако после ухода из России сети ресторанов пропал и «Бик Мак».

Но сейчас всех ресторанах «Вкусно и точка» появился новый бургер «Биг Хит», который является аналогом. В Казани его цена начитается со 165 рублей, а вот если вы захотите с четырьмя котлетами, то стоимость будет от 225 рублей. Главным отличием нового бургера от оригинального «Биг Мака» стало появление черного кунжута, которым теперь посыпают верхнюю булочку вместе с уже белым.

В остальном же это привычный «Биг Мак» с говяжьими котлетами, дольками маринованных огурцов, фирменным соусом на основе майонеза и уксуса, а также обилием салата.

Согласно официальному сайту «Вкусно и точка», в аналоги «Биг Мака» входят:

Обжаренные говяжьи котлеты;

Сыр;

Маринованные огурцы;

Салат и лук;

Булочки с двумя видами кунжута;

Специальный соуса «Биг Хит».

Как отмечают во «Вкусно и точка», рецепт «Биг Хита» разрабатывался в течение нескольких месяцев. А именно, с осени 2022 года. Основная сложность заключалась в создании особого соуса, которые не отличался бы от «Биг Мака»

«Привычный вкус, большое количество капусты, всё как и было. Но соус как будто бы отличается. И это чувствуется. Цена сильно тоже не поменялось. Мне кажется, люди, которые жалуются на вкус «Биг Хита», делают это из-за самовнушения, мол, «Вкусно и точно хуже, чем McDonald's», хотя сильно критично ничего не поменялось, даже упаковка»,- делится своим мнением посетитель ресторана.

«Про картошку фри и говорить не буду, она ужасна. А Биг Хит по началу мне понравился, когда я попробовала его первый раз, но второй раз, я чувствовала какую-то кислинку. Муж сказал, что и первый раз была так и всё дело было в соусе. Но это, наверное, такая особенность. А вообще, когда я только открылась сеть «Вкусно и точка», я съела бургер и очень боялась отравится»,- рассказывает Гулия, жительница Казани.

«Взяли попробовать. Вкусно! И действительно - "Биг Хит" почти копия "Биг Мака". И по внешнему виду, и по вкусу. Разве что верхнюю булочку теперь посыпают не только белым кунжутом, но и чёрным. Да и сыра, кажется, стало больше. В остальном, прям, "Биг Мак" получился - две большие говяжьи котлеты, много сыра, дольки маринованных огурчиков, салат. Ну и фирменный секретный соус тоже удалось повторит»,- рассказывает анонимный пользователь интернета.

За всё время существования «Вкусно и точка», им удалось полностью вернуть старое меню привычного нам фастфуда. Да, цена отличается, но незначительно. Главное, что посетители рады.