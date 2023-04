Казанец Яннис показал себя на шоу "Музыкальная интуиция" на канале ТНТ

В новом выпуске "Музыкальной интуиции" на телеканале ТНТ показал себя житель Казани по имени Яннис. Он выступил с песней группы Hozier "Take me to church".

Напомним, что члены жюри должны оценить по итогам четерых раундов, умеет ли человек петь профессионально или же просто притворяется под фотограмму.