Названа стоимость ремонта новостроек и вторичного жилья в Татарстане

Стоимость ремонта в новостройках с учетом материалов варьируется в зависимости от типа работы: черновой ремонт обойдется от 9,8 тыс. рублей за квадратный метр, косметический — от 18,4 тыс. рублей, капитальный — от 19,6 тыс. рублей, а дизайнерский — от 29,4 тыс. рублей за квадрат.

Для вторичного жилья стоимость капремонта начинается от 17,1 тыс. рублей за квадратный метр, косметического — от 11,2 тыс., а дизайнерского — от 24,5 тыс. рублей.

Источник: ntr-24