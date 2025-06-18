Россияне задумываются об отмене туров в Турцию, Египет и ОАЭ
Из-за усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке, туристы, планирующие поездки в ОАЭ, Египет и Турцию, оказываются в состоянии неопределенности. Снижается число бронирований, и некоторые путешественники даже отказываются от уже купленных туров. Однако большинство сохраняет намерение провести отпуск, несмотря на ситуацию.
Несмотря на нестабильность в регионе, на популярных курортах обстановка остается спокойной и безопасной. Изменения затронули только авиамаршруты, которые теперь избегают зон повышенной опасности, что увеличивает время в пути с шести до девяти часов и более.
Некоторые отели предлагают туристам, оказавшимся в сложной ситуации, продлить проживание или перенести сроки бронирования. Туристические компании тоже ищут компромиссы, предлагая перенос поездок, чтобы люди могли все же отдохнуть.
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