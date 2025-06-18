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Россияне задумываются об отмене туров в Турцию, Египет и ОАЭ

Россиянам объяснили, стоит ли отдыхать в Турции...

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Из-за усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке, туристы, планирующие поездки в ОАЭ, Египет и Турцию, оказываются в состоянии неопределенности. Снижается число бронирований, и некоторые путешественники даже отказываются от уже купленных туров. Однако большинство сохраняет намерение провести отпуск, несмотря на ситуацию.

Несмотря на нестабильность в регионе, на популярных курортах обстановка остается спокойной и безопасной. Изменения затронули только авиамаршруты, которые теперь избегают зон повышенной опасности, что увеличивает время в пути с шести до девяти часов и более.

Некоторые отели предлагают туристам, оказавшимся в сложной ситуации, продлить проживание или перенести сроки бронирования. Туристические компании тоже ищут компромиссы, предлагая перенос поездок, чтобы люди могли все же отдохнуть.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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