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Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Цены на сахар упали до минимальных значений за ...

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Цены на сахар снизились до уровня, которого не было с апреля 2021 года. 18 июня, в ходе торгов на бирже ICE, фьючерсы на нерафинированный сахар подешевели на 1,6%, составив $0,1582 за фунт — это минимальная цена за более чем четыре года.

Снижение цен началось после пика в марте этого года. С 17 марта стоимость фьючерсов упала более чем на 21%, а в июне снижение составило 7,2%.

Ожидания увеличения поставок сахара из Индии и Таиланда стали главными факторами падения цен. Эти страны — одни из крупнейших производителей и экспортеров сахара в мире.

В июне Национальная федерация кооперативных сахарных заводов Индии сообщила о прогнозах роста производства сахара в 2025–2026 годах на 19%, до 35 млн тонн, благодаря расширению посевных площадей. Также ожидается, что количество осадков и муссонов будет выше нормы, что положительно скажется на урожае. Кроме того, индийские власти разрешили экспортировать 1 млн тонн сахара в текущем сезоне, ослабив ограничения на экспорт.

В Таиланде производство сахара в 2024–2025 годах увеличится на 14%, достигнув 10 млн тонн, а в 2025–2026 годах вырастет еще на 2%, до 10,3 млн тонн.

Однако на цены также влияет неудачный урожай в Бразилии из-за засухи. В 2024–2025 годах производство сахара в Бразилии снизится на 3,4%, до 44,118 млн тонн.

Международные эксперты прогнозируют, что мировое производство сахара в 2025–2026 годах вырастет на 4,7%, достигнув рекорда в 189,3 млн тонн, а потребление увеличится на 1,4%, составив 177,9 млн тонн. Избыток сахара на мировом рынке вырастет на 7,5% по сравнению с прошлым годом, составив 41,2 млн тонн.

Источник: rbc.ru

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