Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

В январе этого года в Татарстане ввели плату за посещение Голубых озер. Это вызвало недовольство у местных жителей и экспертов, однако цель изменений — улучшить состояние территории. Ежегодно озера посещают около 120 тысяч человек, что создавало проблемы, такие как несанкционированная парковка, разжигание костров и разрушение экосистемы из-за массового купания.

С введением платы были решены некоторые проблемы: парковку перенесли, купание частично ограничили, а водные активности перенесли на Казанку. Это помогло снизить нагрузку на территорию, а экосистему — улучшить. Также количество нитратов в воде снизилось вдвое.

Республика потратила 650 миллионов рублей на благоустройство озер, укрепление берегов и создание экотроп. Плата за вход составляет 100 рублей, и хотя она касается лишь небольшого процента туристов, многие привилегированные категории граждан освобождены от платы.

С введением нового режима посещения, ограниченного с 5 утра до 10 вечера, на озерах также введены запреты. Нарушители, например, разжигающие костры или въезжающие на авто, получают штрафы. Летний сезон будет сопровождаться различными мероприятиями, включая мастер-классы, тренировки и экскурсии.

Источник: Вечерняя Казань