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Google Gemini теперь может анализировать видеофайлы

Мобильное приложение чат-бота Gemini от Google ...

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Мобильное приложение чат-бота Gemini от Google получило новую функцию — возможность загружать и анализировать видеофайлы. Об этом сообщает портал 9to5Google.

Ранее пользователи могли работать с видео только через ссылки на YouTube, но теперь стало возможным прикреплять собственные видеоролики. После загрузки ИИ анализирует содержание и может ответить на вопросы, связанные с видео. Например, Gemini способен дать краткое описание того, что происходит в ролике.

Для загрузки видео нужно открыть меню вложений и выбрать «Галерея» или «Файлы». Если функция доступна для учётной записи, видео будет готово к анализу. В противном случае файл не активируется.

Данная возможность доступна в Android-приложении (начиная с версии Google 16.23 beta) и на iOS, но веб-версия пока не поддерживает загрузку видео. При попытке прикрепить видео появляется уведомление, что тип файла не поддерживается.

Источник: ITinfo

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