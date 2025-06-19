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Татарстан развивает электронное правосудие

Министерство юстиции Татарстана активно развива...

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В 2024 году было подано более 140 тысяч документов в электронном виде.

Цифровизация существенно упростила жизнь жителей Татарстана и ускорила судебные процессы. Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Он отметил, что система электронного правосудия работает на всех судебных участках мировых судей. Эта система позволяет гражданам и организациям подавать документы в электронном виде.

Министр привел статистику: в 2023 году в электронном формате было подано 91 тысяча документов, а в 2024 году эта цифра уже превысила 140 тысяч. В прошлом году мировые судьи отправили жителям республики 96 тысяч SMS-сообщений. Еще одной важной новинкой стало введение «электронной очереди», которая значительно упростила процесс записи на прием. Теперь можно записаться онлайн через портал госуслуг, что сократило время ожидания.

Кроме того, Рустем Загидуллин подчеркнул, что нагрузка на мировых судей значительно возросла: если в 2005-2008 годах на их долю приходилось 310 тысяч дел, то в 2024 году эта цифра составила уже 872 тысячи.

Источник: Вечерняя Казань

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