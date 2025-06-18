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Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Отец Александр Петров, священнослужитель РПЦ, в...

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Отец Александр Петров, священнослужитель РПЦ, выразил мнение о растении, которое многие верующие считают нежелательным для жилища. Он отметил, что плющ связан с негативным влиянием на духовное состояние домочадцев, пишет «Новосвят».

Священник рассказал, что плющ в народных поверьях называют «разлучницей», способной расшатывать семейные узы и даже приводить к разводам. Это поверье имеет корни в дохристианские времена, но до сих пор вызывает вопросы у верующих о возможности его выращивания в доме.

Хотя РПЦ не накладывает прямого запрета на конкретные растения, отец Александр подчеркнул, что если плющ вызывает тревогу или дискомфорт у человека, лучше от него избавиться. «В христианском доме все должно способствовать спокойствию и молитве, а не создавать напряжение», — добавил священнослужитель.

Он также поделился случаем, когда женщина пришла с жалобами на ухудшение семейных отношений после того, как ей подарили плющ. После того как она убрала растение и помолилась, ситуация в семье значительно улучшилась.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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