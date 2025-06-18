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Трамп дал Ирану два дня на завершение конфликта, угрожая силовым вмешательством

В США объявили о старте отсчета времени для уре...

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В США объявили о старте отсчета времени для урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. По информации телеканала ABC, американские власти установили 24-48 часов для того, чтобы решить, будет ли ситуация разрешена дипломатическим путем или с применением силы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать от Ирана капитуляции. Он сообщил, что американские спецслужбы знают местонахождение иранского лидера Али Хаменеи, но отметил, что США пока не собираются устранять его. Вместо этого Трамп выразил надежду на мирное завершение конфликта без использования оружия.

Трамп также дал понять, что терпение США на исходе. На совещании с советниками было сказано, что Ирану дается два дня для принятия решения — либо согласиться с предложенными условиями, либо столкнуться с военными действиями.

По данным ABC, если в указанный срок не будет найдено решения, США могут использовать военную силу. Пока что официального ответа Ирана на заявления Вашингтона не последовало.

Источник: miranews.ru

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