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Кто может получить государственную пенсию по потере кормильца в Татарстане

Государственная пенсия по потере кормильца: кто...

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Государственная пенсия по потере кормильца предоставляется нетрудоспособным членам семей тех, кто погиб или умер в результате службы в армии, участия в ликвидации катастроф или воздействия радиации. В Татарстане право на эту пенсию имеют следующие категории граждан:

  1. Военнослужащие, призванные на службу в армию в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, которые погибли или умерли во время службы, в течение трех месяцев после увольнения в запас, либо вследствие ранений, контузий или заболеваний, полученных в армии.

  2. Граждане, пострадавшие от лучевой болезни, а также те, кто стал инвалидом или пострадал в результате участия в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или других техногенных или радиационных аварий.

Источник: Татар-информ.

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