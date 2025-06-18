Эксперт объяснил, почему пляжный туризм в Абхазии так популярен

Абхазия уверенно занимает третье место среди самых востребованных направлений для пляжного отдыха. Об этом сообщил известный абхазский отельер Саид Лолуа в эфире радио Sputnik.

Развитие пляжного туризма в регионе началось еще в царской России, когда принц Ольденбургский основал первый курорт. В советское время это направление было значительно расширено, и на западном побережье страны был создан крупный курортно-рекреационный кластер.

Основной привлекательностью абхазских курортов являются уникальные галечные пляжи, образовавшиеся благодаря географическому рельефу региона. Горные реки, которые спускаются к морю, на протяжении веков формируют эти природные достопримечательности.

В настоящее время пляжный туризм в Абхазии переживает новый этап развития, становясь более современным и привлекательным для отдыхающих.

Источник: sputnik-abkhazia.ru