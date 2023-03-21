Казанца, который до полусмерти избил женщину на остановке, полиция отпустила

Полиция в Казани отпустила мужчину, избившего до полусмерти на остановке женщину

В МВД РТ рассказали, почему из полиции был отпущен мужчина, который до полусмерти избил женщину на остановке в Казани. Все случилось на улице Рашида Вагапова, пишет 116.ru.

"5 марта в дежурную часть отдела полиции № 13 "Азино-2" поступило сообщение о том, что на остановке "Вагапова" мужчина избивает женщину. Данное сообщение было зарегистрировано. Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, участников конфликта, а также граждан, нуждающихся в помощи, не обнаружили. Позже, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, мужчина был установлен", - говорится в сообщении ведомства

На следующий день после случившегося потерпевшая женщина подала в полицию заявление с просьбой прекратить разбирательство. По ее словам, претензий к мужчине она не имеет.

"В связи с чем по данному факту было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", — заключили в МВД.

Все случилось на глазах у прохожих. Мужчина несколько раз с силой ударил женщину по лицу, она потеряла сознание.

Агрессора задержали прохожие, вызвали полицию, но мужчина успел скрыться. По горячим следам его задержали.