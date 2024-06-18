Казань накрыл ливень с градом. Центральные улицы затоплены

Казань 18 июня снова накрыл ливень, автомобили буквально тонут на улицах города. Кроме того, в столице Татарстана пошел град.

Ранее местных жителей и гостей региона предупреждали о том, что на республику идет грозовой фронт с ливнями и порывистым ветром. Было объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 21:00 19 июня.

Судя по видеозаписям из соцсетей, под водой оказались центральные улицы. Затопило ул. Дзержинского около парка «Черное озеро», улицу Баумана, а также территорию около ТЦ «Кольцо».

Кроме того, сегодня во время непогоды дерево упало на автомобиль.

Напомним, 17 июня 2024 года, после 23:00 в городе тоже прошел ливень с грозой. Многие улицы были в воде, потоки текли на улицу Баумана и около спуска в метро на станции «Площадь Тукая», пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с 18 по 19 июня 2024 года, ожидается ветер до 24 м/с, град и ливень.