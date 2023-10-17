Новости Казани
· Елена Лисова

Казань и Минск снова может связать прямой поезд

Казань и Минск снова может связать прямой поезд

Фото: социальные сети

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Республика Беларусь выразила готовность сотрудничать с РТ в части межрегионального и международного сообщения. По словам главы комиссии парламентского собрания по транспорту Беларуса Алексея Кушнаренко, договоренность о прямом сообщении с Казань была достигнута на встрече со спикером Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным."На сегодняшний день есть регулярные авиарейсы, тем не менее готовы ходатайствовать по увеличению их количества. Мы знаем, что раньше было прямое железнодорожное сообщение между Казанью и Минском, и в 2020 году (оказала влияние и коронавирусная инфекция) это сообщение было прервано", - отметил он, заявив, что данный вопрос можно решить сейчас, возвратив поезд.
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